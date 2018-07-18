Аэропорт в Жулянах зарабатывает не только для себя, но и для города - депутат Киевсовета

Андрей Странников подчеркнул, что Киевсовет готов поддержать аэропорт в случае продолжения блокирования его деятельности силовыми структурами.

Киевсовет готов рассмотреть обращение аэропорта "Киев" и поддержать его в случае продолжения блокирования его деятельности со стороны силовых структур. Ведь аэропорт является одним из самых прибыльных коммунальных предприятий столицы.

Об этом сегодня заявил глава фракции "Солидарность" в Киевсовете Андрей Странников.

"Если будет крайняя необходимость, - ждем обращения от аэропорта и обязательно его рассмотрим. Аэропорт работает, аэропорт зарабатывает не только для себя, но и для города. Это коммунальное предприятие не только зарабатывает, но еще и отчисляет со своей прибыли значительные суммы в бюджет города. Я так же периодически летаю из аэропорта, я вижу улучшения, в принципе инфраструктурные изменения достаточно неплохие. Но, с другой стороны, есть куда стремиться. Потому что город будет развиваться и принимать все больше и больше международных гостей на свои мероприятия. В последнее время у нас происходят достаточно серьезные международные события. Наши аэропорты показывают, что Киев может принимать большое количество международных гостей. Это показало и Евровидение, и финал Лиги чемпионов. Я уверен, будет еще много других. Поэтому город здесь должен помогать: безусловно, можно корректировать ставку земельного налога, например. Хотя для взлетных полос аэропортов там и так невысокая ставка. Мы можем помогать в плане развития какой-то инфраструктуры, благоустройством", - отметил он.

Напомним, председатель Совета директоров аэропорта "Киев" Денис Костржевский в интервью изданию РБК-Украина заявил, что аварии с самолетом в аэропорту 14 июня этого года можно было избежать, если бы не обыски детективов НАБУ. По его словам, обыск НАБУ проходил в стиле "маски-шоу". В кабинет ворвались люди в масках, вооруженные автоматами, и в течение 20 часов держали сотрудников аэропорта в закрытых кабинетах.