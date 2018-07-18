На Южном мосту в Киеве с завтрашнего дня частично ограничат движение

12:43, 18 июля 2018
Транспорт/Связь
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Движение по Южному мосту в Киеве частично ограничат на 20 дней / cultkiev.com

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Как сообщается в Facebook коммунальной корпорации «Киевавтодор», ограничения движения будут действовать с 19 июля по 7 августа.

«С 19.07.2018 до 07.08.2018 в связи с капитальным ремонтом деформационных швов на Южном мостовом переходе будет частично ограничено движение транспорта:

- на эстакадном выезде на Южный мостовой переход со Столичного шоссе во второй полосе движения;

- на эстакадном выезде на Южный мостовой переход с Надднепрянского шоссе в первой полосе движения», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Киеве до конца лета ограничат движение на мосту Патона.

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Теги: #Киев#движение