На Южном мосту в Киеве с завтрашнего дня частично ограничат движение
12:43, 18 июля 2018Транспорт/Связь
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Ограничения движения на мостовом переходе будут действовать с 19 июля по 7 августа.
Движение по Южному мосту в Киеве частично ограничат на 20 дней / cultkiev.com
Движение на Южном мостовом переходе в Киеве с 19 июля временно ограничат в связи с капитальным ремонтом деформационных швов.
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Как сообщается в Facebook коммунальной корпорации «Киевавтодор», ограничения движения будут действовать с 19 июля по 7 августа.
«С 19.07.2018 до 07.08.2018 в связи с капитальным ремонтом деформационных швов на Южном мостовом переходе будет частично ограничено движение транспорта:
- на эстакадном выезде на Южный мостовой переход со Столичного шоссе во второй полосе движения;
- на эстакадном выезде на Южный мостовой переход с Надднепрянского шоссе в первой полосе движения», - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Киеве до конца лета ограничат движение на мосту Патона.
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