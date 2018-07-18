Мобильных операторов обвинили в предоставлении недостоверных данных

По мнению Нацкомиссии по вопросам связи, операторы предоставили данные, которые противоречат статистике.

Национальная комиссия по вопросам регулирования связи и информатизации (НКРСИ) заявляет, что во время проверки связи мобильные операторы не предоставили объективных данных.

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Об этом сказал глава НКРСИ Александр Животовский в ходе заседания правительства.

"По поручению Кабинета министров мы провели проверки. Но как это происходило? У нас действует мораторий, и такого основания, как постановление Кабмина, в этом законодательстве нет. Поэтому мы обратились к операторам, чтобы они пригласили нас добровольно на проверку. Пригласили 4 из 6 операторов, но пригласили таким образом, что они показывали то, что хотели показывать – ну и результат, как вы можете угадать, как будто бы проблем нет. Мы не удовлетворены этим, ведь статистика говорит о противоположных вещах", - сообщил Животовский.

По его словам, для того, чтобы можно было проводить проверки операторов, необходимо обновить государственные стандарты 2010 года, а также утвердить единую методику, как измерять соответствие этим стандартам.

"Согласно действующему стандарту, такой случай, когда у вас в телефоне нет связи, сети, невозможно осуществить звонок, должен случаться не больше пяти раз за сто попыток. Абсурд в том, что никто не сказал за какой период – месяц, квартал, год. Соответственно, в этом стандарте нет требований к интернету, нет ни 3G, ни 4G", - подчеркнул глава НКРСИ.