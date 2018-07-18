Украинцы массово жалуются на качество мобильной связи

По мнению регулятора, это связано с построением инфраструктуры под сеть 4G, ситуацией с доступом к объектам инфраструктуры для операторов телекоммуникаций и санкциями против китайского поставщика базовых станций – компании ZTE.

Количество жалоб на качество покрытия мобильных операторов резко возросло в 2018 году.

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Об этом заявил глава Национальной комиссии по вопросам регулирования связи и информатизации (НКРСИ) Александр Животовский в ходе заседания правительства в среду.

"За 5 месяцев этого года у нас уже больше жалоб на покрытие, чем за весь последний год. Почему так происходит? Если спросить отрасль, действительно, у нас происходит построение инфраструктуры, мы выдали лицензии, каждая базовая станция должна перестроиться, пока идет строительство, и могут быть временные проблемы. Строительство будет длиться этот год и следующий. Второе – доступ к инфраструктуре. Третье – кража кабелей. Ситуация с этими кражами вопиющая. Следующее – поставщики. Глобально есть 4 поставщика оборудования. Два – американско-европейские, два – китайские. Один из них, компания ZTE, в апреле попала под санкции США и, соответственно, с апреля офис не предоставляет никакого сервиса операторам, которые используют это оборудование.Так, чтобы вы понимали, это где-то 40% оборудования самого большого мобильного оператора в Украине", - сказал Животовский.

Он уточнил, что на сегодня проблема с санкциями, под которые попала ZTE, уже решена.

Как сообщил УНИАН, Национальная комиссия по вопросам регулирования связи и информатизации (НКРСИ) заявила, что во время проверки связи мобильные операторы не предоставили объективных данных.