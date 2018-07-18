Операторам телекоммуникаций упростили доступ к объектам инфраструктуры

По словам первого вице-премьер-министра Украины Степана Кубива, указанное решение позволит увеличить количество подключений к широкополосному доступу с 5 до 19 млн.

Кабинет министров Украины принял очередной шестой пакет дерегуляции, который, в частности, упрощает доступ операторам телекоммуникаций к объектам инфраструктуры.

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Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

По словам первого вице-премьер-министра Украины Степана Кубива, указанное решение позволит увеличить количество подключений к широкополосному доступу с 5 до 19 млн.

«Сегодня мы имеем дискриминационные и непрозрачные условия к предоставлению доступа к инфраструктуре, которая создает развитие рынка телекоммуникации. Мы получим увеличение количества подключений к фиксированному широкополосному доступу с 5 до 19 млн, это один из шагов цифровизации в Украине», - сказал Кубив.

В свою очередь первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов в ходе презентации решения отметил, что сейчас в стране 155 тысяч многоквартирных домов и почти в каждом из них провайдеру необходимо договариваться, чтобы завести туда свое оборудование, такая же ситуация с доступом к инфраструктуре энергетики.

«Сейчас по разным областям Украины стоимость доступа к линии электропередач отличается в 7 раз. Это просто отсутствие нормальных правил игры», - сказал он.

По словам Кубива, в принятом дерегуляционном пакете правительство также создаст условия для уменьшения отказов во внесении ведомостей в государственный земельный кадастр, упростит процедуру трудоустройства иностранцев, отменит перечень из 22 неактуальных актов, которые создают разночтения законодательства.

Как сообщал УНИАН, процесс дерегуляции экономики в Украине активно ведется с 2014 года и предполагает отмену или обновление регуляторных решений, что позволит одновременно сохранять контроль за определенными видами деятельности и не создавать дополнительных барьеров для них. В 2015 году в Украине была принята за основу концепция так называемой регуляторной гильотины, которая предполагает пакетное принятие важных регуляторных решений.