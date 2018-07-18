На строительство взлетно-посадочной полосы в Одесском аэропорту выделили 253 миллиона

В мае Омелян завил, что Министерство инфраструктуры инициировало выделение 1,17 млрд грн на завершение строительства взлетно-посадочной полосы в Одесском аэропорту.

Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании выделил 253 млн гривень на строительство взлетно-посадочной полосы в международном аэропорту "Одесса".

Читайте такжеИз Одессы в Бухарест запустят регулярные авиарейсы

Об этом сообщила пресс-служба Мининфраструктуры со ссылкой на министра Владимира Омеляна.

«Как мы и обещали, Министерство инфраструктуры инициировало выделение дополнительных средств на работы в аэропорту Одессы. В мае этого года я инспектировал ход строительства взлетно-посадочной полосы, в 2019 году обновленный аэропорт, я уверен, позволит превратить Одессу на юго-хаб. Уже третий год подряд динамика роста авиаперевозок почти на 30% в год требует модернизации аэропортов, и мы над этим работаем», - цитирует пресс-служба Омеляна.

Как сообщал УНИАН, в мае Омелян завил, что Министерство инфраструктуры инициировало выделение 1,17 млрд гривен на на завершение строительства взлетно-посадочной полосы в Одесском аэропорту. В начале 2018 года Омелян пообещал, что реконструкция взлетной полосы будет завершена в 2019 году.

Аэропорт "Одесса" обещают отремонтировать уже давно. В сентябре 2016 года тогдашний глава Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили заявлял, что аэропорт может остановить работу из-за плохого состояния взлетно-посадочной полосы, в связи с этим ее ремонт планировалось начать в октябре и завершить к лету 2017 года. Новую полосу предполагалось ввести в эксплуатацию вместе с новым терминалом.

Справка. Строительство новой полосы позволит принимать более тяжелые типы воздушных судов, включая Boeing-767, что будет способствовать увеличению пассажиропотока вдвое. Несущая способность новой полосы будет почти в 2 раза больше существующей (классификационное число способности покрытия (PCN) новой полосы 64, против 35 - существующей). Также в рамках проекта планируется установить светосигнальное, радионавигационное и метеорологическое оборудование для сертифицированного захода на посадку по категории III (ИКАО), тогда как существующая полоса сертифицирована по категории I (ИКАО).