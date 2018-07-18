Растаможка автомобилей станет доступной только после смены власти – нардеп

По словам Александра Шевченко, в УКРОПе предлагают реально упростить условия ввоза легковых автомобилей из-за границы и сделать их доступными для каждого украинца.

Нынешняя власть не сделает растаможку иностранных автомобилей доступной для обычных украинцев.

Об этом в прямом эфире в социальной сети Facebook заявил народный депутат от УКРОПа Александр Шевченко.

«С растаможкой автомобилей все будет нормально, но только тогда, когда мы сменим власть. Законопроект Нины Южаниной, который Верховная Рада приняла в первом чтении, – это, наверное, еще большее преступление, чем нынешняя ситуация», – подчеркнул Александр Шевченко.

13 июля парламент принял в первом чтении законопроекты № 8487 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения акцизным налогом легковых транспортных средств» и № 8488 «О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины», которые якобы должны решить проблему автомобилей с иностранной регистрацией.

На принятии документов настаивала одна из их соавторов, председатель парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина.

По словам Александра Шевченко, по этим законопроектам, к примеру, растаможка автомобиля стоимостью 600 евро обойдется его покупателю в 4-5 раз больше стоимости авто.

В свою очередь, председатель Волынского областного совета, член президиума УКРОПа Игорь Палица отметил, что президенту Петру Порошенко и его людям выгодны заоблачные ставки на растаможку иностранных транспортных средств, ведь это позволяет им и дальше выпускать некачественные отечественные автомобили по лицензиям Южной Кореи или Китая. Власть аргументирует высокие сборы необходимостью финансировать армию. Средства попадают в центральный бюджет, из которого их якобы направляют на войну. На самом же деле собранные с водителей деньги распределяются по карманам чиновников.

«Это все идет в карманы банды, которая в 2014 году воспользовались смертями людей на Майдане, благодаря которым пришла к власти. Впрочем, жизнь простых украинцев не изменилась с 2014 года – она, наоборот, ухудшилось», – подчеркнул Игорь Палица.

В то же время Александр Шевченко напомнил, что в Верховной Раде зарегистрирован альтернативный законопроект, который нардеп разработал в сотрудничестве с укроповцами Тарасом Батенко, Валентином Дидычем и Виктором Шевченко. В УКРОПе предлагают реально упростить условия ввоза легковых автомобилей из-за границы и сделать их доступными для каждого украинца.

Проект закона № 8208 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно стимулирования развития рынка транспортных средств» должен ввести единый фиксированный сбор в размере 500 евро при импорте новых и подержанных автомобилей, которым не больше десяти лет.