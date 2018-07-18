Злоупотребления в "Укрзализныце" при закупке топлива: НАБУ сообщило о подозрении пяти лицам

По версии следствия, в 2016 году «Вог Аэро Джет» заключила с филиалом «Укрзализныци» - «ЦЗВ» договор поставки дизтоплива по цене выше рыночной.

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили должностным лицам «Укрзализныци» и представителям «Вог Аэро Джет», которая весной 2018 года изменила название на «Воленс Трейд», о подозрении в злоупотреблении служебным положением, из-за чего «Укрзализныце» нанесен ущерб в особо крупных размерах.

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Как сообщила пресс-служба НАБУ, речь идет о бывшем руководителе филиала «Укрзализныци» - «Центр обеспечения производства» (ЦЗВ), бывшем заместителе начальника «ЦЗВ», начальнике отдела нефтепродуктов управления учета нефтепродуктов и складского «ЦЗВ», доверенном лице конечных владельцев финансово-промышленной группы, в состав которой входит компания-поставщик топлива «Укрзализныци» - «Вог Аэро Джет», а также подчиненном куратору лице, ответственном за поиск и сопровождение государственных закупок нефтепродуктов.

При этом в пресс-службе отметили, что местонахождение экс-руководителя филиала, куратора компании-поставщика и его подчиненного пока не установлено.

По версии следствия, в марте 2016 года компания «Вог Аэро Джет» выиграла тендер и заключила с филиалом «Укрзализныци» - «ЦЗВ» договор поставки дизтоплива по экономически выгодной цене, которая на тот момент была ниже рыночной.

Впоследствии «Укрзализныця» и поставщик трижды (23, 25 и 29 марта 2016 года) подписывали дополнительные соглашения к договору поставки.

«В соответствии с этими соглашениями должностные лица «Укрзализныци», пользуясь нормой закона о возможности повышения цены до 10% в случае ее колебания на рынке, несколько раз дополнительно увеличивали стоимость дизтоплива для железной дороги», - говорится в сообщении.

Как выяснило следствие, законных оснований для заключения третьего дополнительного соглашения не было, поскольку в течение 25-29 марта 2016 года рыночные цены на топливо не росли.

Следовательно, закупочная цена дизтоплива не только потеряла свою экономическую привлекательность, но и превысила рыночный уровень цен, что, по мнению детективов, привело к искажению результатов торгов.

Отмечается, что «Укрзализныця» закупила у победителя тендера три четверти запланированного объема топлива по ценам, завышенным на основании третьего дополнительного соглашения, и в результате переплатила поставщику за дизельное топливо 92 млн грн.

Упомянутое дополнительное соглашение повлияло и на цену топлива, которая определялась следующими (четвертым и пятым) дополнительными соглашениями.

«Детективы уверены, что это увеличило стоимость приобретенных объемов топлива по договору поставки на 22 млн грн. По их мнению, эти обстоятельства также должны быть учтены при привлечении к уголовной ответственности виновных лиц», - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что расследование приведенных фактов детективы НАБУ начали в сентябре 2016 года.

«В рамках уголовного производства инициирован ряд судебных исков, по результатам рассмотрения которых суд подтвердил безосновательность и незаконность заключения третьего дополнительного соглашения. 27 июля 2017 года к такому выводу пришел Хозяйственный суд Киева. 18 октября того же года Киевский апелляционный хозяйственный суд подтвердил это решение. 15 марта 2018 Верховный суд Украины отклонил кассацию «Вог Аэро Джет» на решение судов низшей инстанции. Поэтому детективы НАБУ получили дополнительные аргументы в пользу версии следствия», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" является крупнейшим потребителем дизельного топлива в Украине, ее годовая потребность составляет 300-350 тыс. тонн. С апреля 2017 года компания перешла на закупки через систему ProZorro, однако несовершенство тендерной документации позволяет участникам тендеров постоянно блокировать торги. В связи с этим "Укрзализныця" начала закупку дизельного топлива с применением формульного изменения цены с учетом показателей Platts (международная, глобальная унифицированная система информационного мониторинга за динамикой рынка и ценообразованием в отрасли добывающей и топливно-энергетической промышленности - УНИАН).

В августе прошлого года министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что убытки государственной компании «Укрзализныця» от коррупции и неэффективного использования средств составляют 10-15 млрд грн в год. По его словам, эти деньги можно было бы направить на закупку новых локомотивов и запуск новых программ по обновлению подвижного состава.

Кроме того, на одном из заседаний правительства Омелян призвал уволить члена правления «Укрзализныци» Сергея Михальчука, который курирует сектор пассажирских перевозок.

"Вог Аэро Джет" входит в группу "Континиум" - партнеров покойного нардепа Игоря Еремеева. Им также принадлежит "Банк инвестиций и сбережений".