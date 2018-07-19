Транспорт будущего: в Нью-Йорке показали беспилотный автобус (видео)

Беспилотный автобус курсировал просто по Таймс Сквер.

В Нью-Йорке показали транспорт будущего. Беспилотный автобус курсировал просто по Таймс Сквер.

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Небольшой электробус способен ездить без всякой помощи человека. Чувствительные датчики позволяют объехать любое препятствие на пути, сообщает ТСН.

Бусик ездит на небольшой скорости, до 30 километров в час, это чуть быстрее велосипеда и берет на борт до двух десятков пассажиров.

Разработчики беспилотника уже в следующем году готовы записать его в массовое производство.

Как сообщал УНИАН, госпредприятие «Антонов» совместно со швейцарской компанией намерено производить беспилотные воздушные такси.