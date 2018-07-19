Чиновника «Укрзализныци» будут судить за взятку в размере 7200 долларов

Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.

В Киеве будут судить служащего ПАО «Укрзализныця» за получение взятки в размере 7200 долларов.

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Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева.

«Киевской местной прокуратурой №7 завершено досудебное расследование в уголовном производстве в отношении бывшего начальника отдела регионального филиала «Львивська зализныця» ОАО «Укрзализныця», уличенного в коррупционном преступлении», - говорится в сообщении.

Чиновник был задержан в апреле текущего года при получении 7200 долларов неправомерной выгоды. Эти средства он требовал от директора частного общества за влияние на должностных лиц регионального филиала по перечислению около 2 млн гривен на счет указанного общества по договору на поставку товаров. Действия начальника отдела квалифицированы по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины, а именно получение неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенное с вымогательством неправомерной выгоды.

Обвинительный акт направлен в Шевченковский районный суд города Киева для рассмотрения по существу. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с конфискацией имущества.