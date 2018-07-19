Омелян назвал новые возможные сроки подписания договора об «открытом небе» с Евросоюзом

По словам министра инфраструктуры, соглашение о совместном авиапространстве между Украиной и ЕС будет подписано весной 2019 года.

Соглашение о совместном авиационном пространстве между Украиной и Европейским Союзом будет подписано весной 2019 года, что позволит украинским и европейским авиакомпаниям свободно работать в воздушных просторах Евросоюза и Украины.

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Как передаёт корреспондент УНИАН, об этом на итоговой конференции по итогам завершения проекта Twinning "Приближение законодательства Украины в области сертификации аэродромов/аэропортов и летной пригодности к соответствующим нормам и стандартам Евросоюза" заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

"Я верю, что добрая воля Испании и Европейской комиссии даст нам решение уже в ближайшем будущем. И я надеюсь, что весной следующего года это соглашение уже будет подписано", - отметил министр.

Он также подчеркнул, что проблема подписания соглашения об общем авиационном пространстве Украина-ЕС является существенным сдерживающим фактором развития полноценного авиационного сообщения по данному направлению.

Как сообщал УНИАН, ранее Омелян заявил, что соглашение о совместном авиационном пространстве между Украиной и Европейским Союзом будет подписано в следующем году после выхода Великобритании из ЕС.

Украина в течение нескольких лет ведет переговоры с ЕС о совместном авиационном пространстве, что позволило бы украинским и европейским авиакомпаниям свободно работать в воздушных просторах Евросоюза и Украины. Вместе с тем, подписание соглашения невозможно без урегулирования спора между Великобританией и Испанией по Гибралтару, который актуализировался после референдума о выходе Британии из Евросоюза. Украина не имеет права самостоятельно принимать какие-либо односторонние решения по данному вопросу. Вопрос определения Гибралтара обсуждается европейской и украинской сторонами с июня 2014 года. При этом в другой части соглашение было парафировано еще в 2013 году.