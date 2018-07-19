Стало известно, кто станет новым президентом «Киевстара»

13:13, 19 июля 2018
Транспорт/Связь
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Стало известно, кто станет новым президентом «Киевстара» / фото uk.wikipedia.org

Генеральный директор компании Beeline в Казахстане Александр Комаров назначен новым президентом компании "Киевстар" на временной основе, сказано в официальном пресс-релизе холдинга VEON. 

"Петр Чернышов, ранее глава бизнес-единицы "Евразия" и президент "Киевстара", решил покинуть группу", - говорится в релизе.

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Теги: #мобильная связь#Киевстар