Из Киева в Будапешт и Братиславу будут курсировать беспересадочные вагоны

Львовская железная дорога с 14 декабря обеспечит курсирование беспересадочных вагонов из Киева в Будапешт и Братиславу, сообщает пресс-служба «Укрзализныци».

Согласно сообщению, данное решение принято в связи с отменой пассажирских поездов, соединяющих Москву с Будапештом и Софией.

Вагон сообщением Киев - Братислава будет курсировать ежедневно в составе поезда по маршруту Киев – Ужгород.

Из Киева в Будапешт вагоны будут курсировать ежедневно в составе поезда Киев - Трускавец во Львов, из Львова в составе поезда Киев - Ужгород, а в обратном направлении в составе поезда Ужгород - Киев.

Как сообщал УНИАН, Львовская железная дорога на период новогодне-рождественских праздников запустит дополнительный поезд сообщением Львов - Харьков.

Справка УНИАН. Львовская железная дорога пролегает в юго-западной части Украины по территории 7 областей, проходя через Карпаты, Прикарпатье, Волынь.