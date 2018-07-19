Как в Европе: первая украинская платная дорога будет недешевой

Министр инфраструктуры отметил, что проехать по первой украинской платной дороге "за пять копеек" не выйдет.

Владимир Омелян сообщил о том, что первой платной дорогой в Украине станет трасса Львов – Краковец. Тендер на строительство министр инфраструктуры пообещал начать до конца текущего года.

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Об этом сообщает "Канал 24".

Омелян выразил надежду, что тендер будет жесткая борьба, поскольку уже три компании выразили заинтересованность в этом проекте – две европейские и еще одна фирма из Азии. Министр также отметил, что новая магистраль будет способствовать улучшению трафика не только в западном, но и в южном направлении.

Однако проезд по новой дороге, строительство которой рассчитывают начать не позднее 2020 года, будет достаточно дорогим для украинцев: министр заверил, что "за пять копеек" проехать по ней не получится. Будем надеяться и сама дорога будет соответствовать высоким стандартам.

Если этот проект покажет удачные результаты, министерство инфраструктуры готово запустить еще несколько подобных проектов.

Как сообщал УНИАН, в марте этого года и.о. председателя "Укравтодора" Славомир Новак заявил, что первую концессионную дорогу в Украине планируется построить от Львова до Польши.

Концессионную дорогу пытаются построить уже давно. Еще в мае 2015 года "Укравтодор" объявил конкурс на строительство первой в Украине концессионной дороги Львов - Краковец, разговоры о строительстве которой велись уже более десяти лет. Но в сентябре того же года стало известно, что конкурсные заявки претендентов - украинской компании "Украинские транспортные магистрали" и французской Bouygues - не соответствуют условиям конкурса. В связи с этим Министерство инфраструктуры сообщило, что рассчитывает запустить в новом формате этот конкурс после того, как будет усовершенствовано законодательство Украины о концессиях, а также о государственно-частном партнерстве.

27 февраля 2018 года Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений к некоторых законодательных актов Украины в сфере строительства и эксплуатации автомобильных дорог", которым разрешается строить и эксплуатировать автомобильные дороги на условиях концессионного договора.