Друг Путина подтвердил, что не хочет строить Керченский мост

"Это очень тяжелый для нас проект. Не уверен, что мы справимся. Не хочется брать на себя репутационные риски. Не понятно, какова будет стоимость, проекта-то нет. Никто не понимает, какая там геология. И мы не понимаем. Поэтому это очень рискованная история. Я просто боюсь взяться и не осилить", - сказал он.

Как сообщает Прайм, ранее источник в "Стройтрансгазе" говорил, что компания отказалась участвовать в строительстве мостового перехода через Керченский пролив.

"Несмотря на то, что ранее СТГ рассматривал возможность участия в проекте, в текущей ситуации реализация проекта не выглядит возможной для компании", - сообщил он, отметив, что решение принято в результате тщательного анализа всех групп рисков проекта.

Однако официального подтверждения эта информация тогда не получила: представитель Тимченко отказался комментировать ситуацию "до официального объявления решения государства о выборе генподрядчика".

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Ранее руководитель Росавтодора Роман Старовойт заявлял о том, что интерес к проекту проявляют 7 крупнейших инфраструктурных компаний, одной из наиболее заинтересованных в генподряде на проект он называл "Стройтрансгаз".

Позднее стало известно, что вопрос о строительстве мостового перехода в Крым также обсуждается и с ОАО "Российские железные дороги" (РЖД).

До конца года правительство РФ должно выбрать единственного исполнителя по контракту на строительство мостового перехода через Керченский пролив стоимостью 228 млрд рублей (без учета подходов со стороны Крыма и Краснодарского края). Мост должен быть построен и сдан в эксплуатацию в 2018 году.