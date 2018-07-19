Над Бельгией из-за компьютерного сбоя закрыли воздушное пространство

Пассажиры в Бельгии столкнулись с задержками рейсов.

Из-за проблемы с системой обработки данных полетов бельгийским провайдером Belgocontrol воздушное пространство над Бельгией в четверг закрыли. Пассажиры столкнулись с задержками рейсов.

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Как передает Европейская правда, в Belgocontrol заявили, что работают над решением проблемы. "Из-за исключительной ситуации воздушное движение временно приостановлено. Belgocontrol решает это. Мы внимательно следим за ситуацией", - сообщил в Twitter аэропорт Брюсселя.

Как сообщал УНИАН, ранее Европейское агентство авиабезопасности отказалось от планов ограничивать полеты над востоком Украины.