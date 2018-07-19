Boeing на авиасалоне в Фарнборо заключил сделок почти на $100 миллиардов

Cделки касаются 673 самолетов, 145 из которых уже имелись в портфеле заказов Boeing на момент начала авиасалона.

Американская авиастроительная корпорация Boeing Co. в рамках международного авиасалона в Фарнборо (пригород Лондона) заключила сделки на общую сумму 98,4 миллиарда долларов с 21 компанией.

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Об этом сообщает Росбалт со ссылкой на старшего вице-президента по продажам и маркетингу в коммерческом сегменте компании Иксана Мунира.

"По его словам, объявленные сделки касаются 673 самолетов, 145 из которых уже имелись в портфеле заказов Boeing на момент начала авиасалона", - говорится в сообщении.

Отмечается, что львиная доля заказов пришлась на узкофюзеляжные Boeing 737 - всего было сделано 564 заказа.

Boeing выпускает широкий спектр гражданской и военной авиационной техники, разрабатывает космические программы. В структуре корпорации функционируют три крупных подразделения - Boeing Commercial Airplanes, занимающееся производством гражданских воздушных судов, Integrated Defense Systems, которое выполняет космические и военные программы, а также Boeing Global Services - подразделение для сервисной работы с заказчиками.