Плацкартные вагоны исчезнут в Украине только через 5-10 лет - Омелян
11:02, 20 июля 2018Транспорт/Связь
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Глава Мининфраструктуры отметил, что очень хочет, чтобы плацкартный вагон как явление вообще исчез в Украине.
Плацкартные вагоны исчезнут в Украине только через 5-10 лет / фото facebook.com/volodymyr.omelyan
В ближайшие 5-10 лет в Украине исчезнут плацкартные вагоны в поездах.
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Об этом министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил в эфире телеканала "Прямий".
"Я бы очень хотел, чтобы плацкартный вагон как явление вообще исчез в Украине", - сказал Омелян.
"Учитывая, насколько быстро реформируется "Укрзализныця", это еще, пожалуй, займет 5-10 лет", - отметил министр.
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