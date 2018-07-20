Плацкартные вагоны исчезнут в Украине только через 5-10 лет - Омелян

11:02, 20 июля 2018
Транспорт/Связь
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Плацкартные вагоны исчезнут в Украине только через 5-10 лет / фото facebook.com/volodymyr.omelyan

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Об этом министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил в эфире телеканала "Прямий".

"Я бы очень хотел, чтобы плацкартный вагон как явление вообще исчез в Украине", - сказал Омелян.

"Учитывая, насколько быстро реформируется "Укрзализныця", это еще, пожалуй, займет 5-10 лет", - отметил министр.

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Теги: #Омелян в плацкарте