Плацкартные вагоны исчезнут в Украине только через 5-10 лет - Омелян

Глава Мининфраструктуры отметил, что очень хочет, чтобы плацкартный вагон как явление вообще исчез в Украине.

В ближайшие 5-10 лет в Украине исчезнут плацкартные вагоны в поездах.

Читайте такжеПахнет ногами, но все не так плохо: американка показала в сети свою поездку в украинском плацкарте (видео)

Об этом министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил в эфире телеканала "Прямий".

"Я бы очень хотел, чтобы плацкартный вагон как явление вообще исчез в Украине", - сказал Омелян.

"Учитывая, насколько быстро реформируется "Укрзализныця", это еще, пожалуй, займет 5-10 лет", - отметил министр.