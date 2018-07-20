Запрет импорта из России, растаможка за 500 евро, отмена Евро-5 и акциза: УКРОП подал поправки к «законам Южаниной»

Укроповцы предлагают полностью запретить ввоз любых транспортных средств из страны-агрессора и оккупированных территорий

Народные депутаты от УКРОПа внесли на рассмотрение парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики ряд поправок к законопроектам относительно новых правил растаможки автомобилей. Речь идет о так называемых законах Южаниной № 8487 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения акцизным налогом легковых транспортных средств» и № 8488 «О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторых законодательных актов Украины относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины». Верховная Рада приняла документ в первом чтении 13 июля.

Пакет предложений наработали представители УКРОПа Тарас Батенко, Ирина Констанкевич, Александр Дубинин, Валентин Дидыч, Александр Шевченко и Виктор Шевченко в сотрудничестве с активистами ОО «Ассоциация Автовладельцев Хмельницкой области», ОО «Дорожный Контроль Европа», ОО «Прозрачная граница», ОО «Украинцы Имеют Право».

Так, укроповцы предлагают полностью запретить ввоз любых транспортных средств из страны-агрессора и оккупированных территорий: «Сейчас в Украине действует запрет на импорт таких автомобилей. Однако действующая редакция законопроекта № 8487 снова открывает украинский рынок для российских автоимпортеров. Этого нельзя допустить».

Кроме того, представители УКРОПа настаивают на отмене требований в отношении экологических стандартов Евро-5 при импорте автомобилей. Таким образом, таможенное оформление транспортных средств должно осуществляться при условии их соответствия экологическим нормам не ниже уровня Евро-2.

Еще одна правка предусматривает полную отмену акцизного налога при ввозе автомобилей. Кроме того, предлагается снизить пошлину при ввозе авто, установив его в размере 500 евро.

В УКРОПе подчеркнули, что в большинстве развитых стран автомобили не входят в перечень подакцизных товаров. В Украине такое ограничение на импорт качественных подержанных автомобилей годами лоббировали корпорации «Богдан» и «УкрАВТО», а также группа компаний «АвтоИнвестСтрой». За счет полученных преференций сверхприбыли получили автоимпортеры, которые составляли транспортные средства в Украине преимущественно из российских и китайских автокомплектов.

Одновременно в УКРОПе предложили временно отменить налог на добавленную стоимость при растаможивании автомобилей. Освобождение от НДС должно действовать до 31 декабря 2019 года и применяться только для транспортных средств возрастом не более десяти лет.

«Освобождение от НДС должно распространяться и на автомобили с иностранной регистрацией, которые уже находятся на таможенной территории Украины», – отметили в УКРОПе.