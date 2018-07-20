Данные взвешивания грузовиков системой WiM будут публичными

Открытость данных по нарушителям весовых норм позволит общественникам сопоставлять данные взвешивания WiM с результатами проверок инспекторами Укртрансбезпеки.

Укртрансбезопасность имеет все полномочия создать и опубликовать реестр перевозчиков, которые систематически нарушают весовые нормы и перегружают автотранспорт, который в итоге разрушает украинские дороги.

Об этом идет речь в официальном ответе Госагентства по вопросам электронного урядування на информационный запрос СМИ, передают Факты.

В частности, ГАЭУ отмечает, что Укртрансбезопасность имеет все основания и права создать отдельный реестр и самостоятельно наполнять его и публиковать на Едином государственном веб-портале открытых данных – data.gov.ua. С Министерством инфраструктуры по этому поводу ведутся соответствующие переговоры, – сообщается в ответе ГАЭУ.

Ранее и.о. главы Укртрансбезопасности Вячеслав Дидькивский поддержал идею открытия данных взвешивания новой интеллектуальной системой WiM (Weight-in-Motion – взвешивание в движении), которую Мининфраструктуры совместно с ЕБРР планируют запустить в Украине уже в этом году. Данные с установленных комплексов WiM будут транслироваться одновременно на пункты контроля Укртрансбезопасности и на открытый сервер для общественного обозрения.

Информация о перевозчиках-нарушителях станет общедоступной, что позволит создать дополнительное общественное давление на компании, которые, по словам Дидькивского, принципиально не придерживаются весовых норм, разрушая автомагистрали перегруженным автотранспортом. WiM-комплексы помогут выделить из общего трафика только те машины, которые перегружены, поскольку новая интеллектуальная система автоматически взвешивает автотранспорт, перекрывая всю ширину автомагистрали.

Кроме того, открытость данных по нарушителям весовых норм позволит общественникам сопоставлять данные взвешивания WiM с результатами проверок инспекторами Укртрансбезпеки, что создаст систему неотвратимого наказания за “перевес” и сведет к минимуму коррупционные риски при проверках грузового транспорта на стационарных пунктах контроля.

В перспективе, как считают в Укртрансбезопаснсности, комплексы WiM будут работать полностью в автоматическом режиме без участия человека. Такая практика широко распространена в Европе и других странах мира. Для этого Украине придется подкорректировать соответствующее законодательство.

Напомним, в Укравтодоре планиуют до конца года установить 6 спецконструкций WiM для автофиксации взвешивания транспорта на шести дорогах: М-01 Киев-Чернигов-Новые Ярыловичи, Н-01 Киев-Знамянка, М-05 Киев-Одесса, М-06 Киев-Чоп и М-07 Киев-Ковель-Яготин.

Фиксация будет проходить в пригородах, для транспорта, заезжающего столицу. Еще один комплекс планируется построить на трассе М-06 Киев-Чоп в сторону Житомира. В 2019-м году при финансировании ЕБРР комплексы WiM появятся в южных регионах Украины и впоследствии по всей стране.

Эксперты уверены, что с внедрением WiM комплексов у перевозчиков не останется выбора, кроме как не перегружать машины либо же перевести часть грузопотока на железнодорожный транспорт, на котором весовые нормы практически отсутствуют.