Audi в сентябре сократит производство из-за "дизельного скандала"

Начиная с сентября и до конца года ежедневно производство Audi будет сокращаться на 300 авто.

Немецкий автопроизводитель Audi, входящий в состав концерна Volkswagen, вынужден будет ограничить производство автомобилей с сентября этого года в связи с "дизельным скандалом".

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Об этом сообщает Прайм.

"По данным источника телерадиокомпании Bayerischer Rundfunk, причиной сокращения производства стало то, что с сентября этого года у Audi будет разрешение на производство только части моделей, которые удовлетворительно прошли всемирно согласованную процедуру испытаний легковых автомобилей (WLTP) для определения расхода топлива и выбросов выхлопных газов", - говорится в сообщении.

Сокращение производства коснется в частности автомобилей моделей A5 и A4. В среднем в период с сентября до конца года каждый день их производство будет сокращаться на 300 единиц. Кроме того, в декабре предприятие уйдет на рождественские каникулы на неделю раньше.

Ранее стало известно, что в Германии проводятся расследования в связи с "дизельным скандалом". Было выявлено, что дизельные автомобили нескольких немецких компаний, в том числе Audi, оснащены программным обеспечением (ПО), занижающим реальные показатели выбросов вредных веществ.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2015 года Volkswagen оказался в центре скандала ("дизельгейт") после того, как власти США обвинили компанию в подделке результатов при тестировании автомобилей с дизельным двигателем на выброс вредных веществ. В результате выяснилось, что такие транспортные средства отвечали принятым экологическим нормам лишь на бумаге, а в действительности превышали установленный предельный уровень загрязнения воздуха в 30-40 раз.

Всего "дизельный скандал" коснулся более 11 миллионов автомобилей концерна в мире, при этом около 600 тысяч машин приходятся на США. Volkswagen признал, что устанавливал на свои автомобили специальную программу, которая сильно занижала результаты тестирования. В США концерн выплатит в связи со скандалом около 4,3 миллиарда долларов штрафа.