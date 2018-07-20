«Укртелеком» готовит эксперимент: заменит фиксированную связь мобильной

Компания в августе запустит в Днепропетровской области пилотный проект по восстановлению фиксированной телефонии с помощью мобильной связи.

Крупнейший украинский оператор фиксированной связи «Укртелеком» в августе запустит пилотный проект по восстановлению фиксированной телефонии с помощью мобильной связи в некоторых населенных пунктах Днепропетровской области, где фиксируется большое количество краж медного кабеля. Об этом сообщила пресс-служба «Укртелекома».

Читайте такжеВерховный суд вернул на повторное рассмотрение дело о возврате «Укртелекома» в госсобственность

Согласно сообщению, для запуска пилотного проекта оператор обратился за разрешением к Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), поскольку его реализация предполагает изменения в регуляторных документах.

Сообщается, что НКРСИ, как исключение, поддержала «проведение эксперимента для наработки практики и опыта применения конвергентных решений взаимодействия сетей подвижной (мобильной) и фиксированной связи при условии соблюдения законодательства Украины в части защиты прав и интересов потребителей телекоммуникационных решений».

«Укртелеком» планирует реализовать проект с помощью оператора «ТриМоб». Как поясняют в компании, у абонентов сохраняется их номер телефона, доступ к экстренным службам, порядок набора других номеров, им доступны на выбор ряд тарифных планов на фиксированную телефонию. Единственное, что меняется - это телефонный аппарат.

Реализация проекта начнется в августе 2018 года и продлится три месяца. В случае положительных результатов, оператор сможет реализовывать подобное решение и в других регионах, жителей которых необходимо обеспечить общедоступными телеком-услугами.

Как сообщал УНИАН, с 1 сентября 2018 года «Укртелеком» прекращает предоставление устаревшей услуги связи по фиксированному телефону с помощью ручной коммутации – «Прямой телефон».

Справка УНИАН. «Укртелеком» - крупнейший оператор фиксированной связи Украины. Контрольный пакет акций компании принадлежит группе украинского бизнесмена Рината Ахметова «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ).