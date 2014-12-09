«Укрзализныця» не будет прекращать железнодорожное сообщение с Россией

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявил начальник департамента пассажирских перевозок дальнего сообщения Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныци») Игорь Бреус.

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«Что касается заявления РЖД, да, действительно, такое имеет место быть. По состоянию на 9 декабря между Украиной и Россией курсируют 24 международных поезда… Однако считать, что на сегодняшний день заявление РЖД как-то серьезно повлияет на сообщение между Украиной и Россией, нет смысла. 24 поезда курсируют в данном сообщении, и только 4 поезда отменяется с 14 декабря, а 20 поездов формирования «Укрзализныци» остается», - сообщил Бреус.

По его словам, с 14 декабря Российские железные дороги прекращают курсирование через Украину поездов по маршрутам №59/60 Москва - София, №15/16 Москва - Будапешт, №33/34 Москва - Одесса, №1/2 Москва - Киев, оставляя курсирование поезда №65/66 Москва - Кишинев.

Всего в сообщении с РФ на зимний график запланированы и будут курсировать 19 поездов формирования "Укрзализныци", в том числе два поезда из Крыма в Москву. Кроме того, отмененный РЖД поезд №1/2 Москва-Киев продолжит курсирование формированием украинских железных дорог, тогда как ранее поезд курсировал составами РЖД и "Укрзализныци".

Вместе с тем, начальник департамента пассажирских перевозок дальнего сообщения отметил, что на последнем совещании Администрации железных дорог стран СНГ было принято решение о введении графика движения поездов в декабре.

«Россия в этом году уже ввела этот график, все остальные администрации подтвердили ввод данного графика с декабря 2015 года. Россия уведомила, что в связи со снижением пассажиропотока она отменяет 4 поезда, курсирующих через территорию Украины", – сказал Бреус.

Он также сообщил, что "Укрзализныця" не планирует повышать тариф на международные пассажироперевозки.

«Международный тариф формируется на базе швейцарского франка, мы не планировали и не планируем повышение тарифов в международном сообщении», - подчеркнул Бреус.

Как сообщал УНИАН, «дочка» РЖД - "Федеральная пассажирская компания" сообщила об отмене с 14 декабря 2014 года сроком на год своих поездов в сообщении с несколькими странами СНГ, в частности с Азербайджаном, Украиной, Казахстаном и Таджикистаном, по причине низкой рентабельности перевозок. Вместе с тем компания уточнила, что нитка графика остается, то есть при необходимости отмененный поезд может быть назначен. Решение об отмене поездов не затронуло перевозок в сообщении с Беларусью, Узбекистаном, Молдовой и Абхазией.