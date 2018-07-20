Борис Филатов рассказал, что будет с тарифом на электротранспорт в Днепре

При этом мэр Днепра заверил, что в городе не будет тарифа на электротранспорт ни 8, ни 7, ни 6 или 5 гривен.

На протяжении последних семи лет тариф на проезд в городском электротранспорте Днепра оставался «законсервированным» на уровне 1,5 грн. Это – самая низкая стоимость среди украинских городов. При этом городской бюджет вынужден постоянно повышать финансирование отрасли, и даже несмотря на это ситуация с электротранспортом в городе остается непростой.

В целом в первой половине этого года КП «Днепровский электротранспорт» получило из бюджета 262,6 млн грн. Однако этих средств отрасли недостаточно. Сейчас в городе продолжается активная дискуссия по вопросу тарифа. Мэр Днепра Борис Филатов подчеркнул: возрождение муниципального электротранспорта остается приоритетом для городской власти.

«Недавно в столице стоимость проезда подняли до 8 грн. Понятно, что в этой ситуации мы не будем равняться на них. Однако во многих других городах средняя цена – 5 грн. В прессе и в экспертной среде продолжается дискуссия относительно поднятия стоимости проезда. В этом есть логика. Невозможно инвестировать сотни миллионов в новый подвижной состав, открывать новые маршруты и одновременно тратить столько же на компенсацию за проезд», – отметил городской голова.

По его словам, окончательное решение о стоимости проезда еще не принято. Ему будут предшествовать ряд дискуссий и обсуждений. Окончательно все решит исполком городского совета Днепра уже в следующем месяце.

«Как городской голова Днепра, могу гарантировать: у нас не будет тарифа на электротранспорт ни 8, ни 7, 6 или даже, думаю, 5 гривен», – добавил глава Днепра.