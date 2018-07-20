В Украине проверят перевозчиков после смертельных ДТП с участием рейсовых маршруток

Нацполиция вместе с «Укртрансбезопасностью» проведет проверки автоперевозчиков на наличие лицензий и технической исправности автомобилей.

Национальная полиция Украины вместе с Государственной службой безопасности на транспорте проведет проверки автоперевозчиков по всем автостанциям и местам высадки/посадки пассажиров на наличие лицензий и технической исправности автомобилей.

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Как сообщила пресс-служба Мининфраструктуры, об этом заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк заявил на оперативном совещании по ДТП, которые сегодня произошли в Николаевской, Хмельницкой и Житомирской областях и унесли жизни 18 человек.

«Национальная полиция Украины вместе с Государственной службой безопасности на транспорте проведет жесткие проверки автоперевозчиков по всем автостанциям и местам высадки/посадки пассажиров на наличие лицензий и технической исправности автомобилей. Особое внимание будет уделено переоборудованным маршрутным автобусам. Человеческая жизнь — это высшая ценность», - цитирует пресс-служба Лавренюка.

Кроме того, замминистра подчеркнул, что на следующее заседание правительства будет вынесен на утверждение проект постановления о введении контроля скорости на украинских автодорогах.

«Такая ситуация больше не может продолжаться! Несоблюдение правил дорожного движения, скоростного режима и правил безопасности приводит к многочисленным человеческим жертвам на украинских дорогах. Терпение лопнуло, и наш ответ нарушителям ПДД и правил безопасности будет жестким. Уже на следующее заседание Кабинета министров будет вынесен на утверждение подготовленный Министерством инфраструктуры, Министерством экономики, Министерством внутренних дел проект постановления о введении контроля скорости на украинских автодорогах», - цитирует пресс-служба Лавренюка.

Также, Лавренюк отметил, что аварии в Николаевской и Житомирской областях произошли с участием переоборудованных маршрутных автобусов, а также крупногабаритного транспорта.

«Среди главных причин ДТП рассматривается несоблюдение правил дорожного движения, в частности, превышение скорости», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром в Украине произошли три ДТП, в результате которых погибли люди. Так, в Житомирской области следствием столкновения маршрутки и грузовика стали гибель 10 и травмирование еще 10 человек.

На территории Николаевской области в результате столкновения пассажирского микроавтобуса с грузовиком погибли 5 и госпитализированы 12 человек.

В Хмельницкой области на въезде в село Прибугское произошла авария с участием грузового автомобиля IVECO и легкового автомобиля Volkswagen Golf, в результате которой погибла семья из трех человек и еще один ребенок травмирован.

Также утром 17 апреля в Кривом Роге Днепропетровской области в результате столкновения автомобиля Маzdа, маршрутки и автобуса, перевозившего сотрудников одного из местных предприятий, 8 человек погибли, 16 пострадавших госпитализированы. В ответ на это Лавренюк предложил отменить желтый сигнал светофора на дорогах в связи со случаями ДТП из-за проезда на желтый свет.