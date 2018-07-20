В Украине запретят маршрутки, переоборудованные из грузовых транспортных средств

Переоборудованные из грузовых транспортных средств маршрутки не будут использоваться для перевозки пассажиров с 1 января.

Маршрутки, которые были переоборудованы из грузовых транспортных средств на пассажирские, не будут использоваться для перевозки пассажиров с 1 января 2019 года.

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Как сообщила пресс-служба Мининфраструктуры, об этом министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил на расширенном совещании с представителями автомобильной отрасли и руководителями компаний, осуществляющих пассажирские перевозки по всей Украине.

«С 1 января 2019 года маршрутки, которые были переоборудованы из грузовых транспортных средств на пассажирские, не будут использоваться для перевозки пассажиров. Такие автобусы будут эвакуироваться на штрафные площадки и потом идти на металлолом. Призываю всех перевозчиков уже сейчас работать над обновлением парка», - цитирует пресс-служба Омеляна.

Кроме того, министр подчеркнул, что государство усиливает контроль за рынком автобусных пассажирских перевозок.

«Большая часть городских, пригородных, междугородных внутриобластных и межобластных автобусных перевозок в Украине осуществляется в условиях, которые трудно назвать комфортными и безопасными для пассажира. Средний возраст «маршруток» - более 10 лет, автобусов средней и большой пассажировместимости - более 20 лет и более. Часть автобусов, которые называются «маршрутками», переоборудованы из грузовых транспортных средств. Часто такие транспортные средства не соответствуют ни требованиям безопасности, ни требованиям комфорта», - цитирует пресс-служба Омеляна.

Как сообщал УНИАН, Национальная полиция Украины вместе с Государственной службой безопасности на транспорте проведет проверки автоперевозчиков по всем автостанциям и местам высадки/посадки пассажиров на наличие лицензий и технической исправности автомобилей.

Сегодня в Николаевской и Житомирской областях произошли ДТП с участием микроавтобусов. Так, в Николаевской области в результате столкновения микроавтобуса с грузовиком 5 человек погибло, еще 12 госпитализированы. В Житомирской области в результате столкновения маршрутки и грузовика погибли 10 человек, еще 10 госпитализированы.

В последнее время количество резонансных аварий увеличилось. Так, утром 17 апреля в Кривом Роге Днепропетровской области в результате столкновения автомобиля Маzdа, маршрутки и автобуса, перевозившего сотрудников одного из местных предприятий, 8 человек погибли, 16 пострадавших госпитализированы. В ответ на это заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк предложил отменить желтый сигнал светофора на дорогах в связи со случаями ДТП из-за проезда на желтый свет.

В начале ноября 2017 года, после резонансного ДТП в Харькове, когда погибли 6 человек, Кабинет министров Украины на своем заседании инициировал ряд изменений в законодательство и нормативно-правовые акты для повышения безопасности на дорогах.

Тогда министр внутренних дел Арсен Аваков предложил, чтобы срок действия водительского удостоверения для лица, получившего его впервые, составлял 2 года. При этом он заявил, что, если в течение 2 лет лицо совершает не более двух нарушений, то после этого выдается удостоверение водителя на 30 лет, без необходимости сдавать на права.

Также Аваков предложил снизить максимальную скорость движения в населенных пунктах Украины с 60 км/ч до 50 км/ч и увеличить размер штрафов за превышение скоростного режима.