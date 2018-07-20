Череда смертельных ДТП в Украине: с 27 июля на дороги вернут контроль скорости

Верховная Рада должна проголосовать за закон об автоматической фиксации нарушений ПДД.

В Украине с 27 июля вернут скоростной контроль на дорогах, пока что - в ручном режиме.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян в эфире телеканала 112 Украина.

"Первый шаг, который мы делаем, с пятницы, 27 июля, мы возвращаем скоростной контроль на наших дорогах. Он пока будет осуществляться в ручном режиме, как это было когда-то, обычные радары. Но они уже с понедельника будут установлены на автомобилях Нацполиции, а с пятницы после рассмотрения в четверг соответствующего постановления Кабинета министров они будут задействованы в полной правовой плоскости", - сказал он.

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По его словам, после этого Верховная Рада должна проголосовать за закон об автоматической фиксации нарушений ПДД.

Омелян отметил, что в Министерстве уже предусмотрены средства на закупку необходимых устройств.

Кроме того, министр сообщил, что с утра 21 июля начнутся тщательные проверки автоперевозчиков на предмет наличия лицензии на перевозки.

А в МВД настаивают, что полиция должна усилить меры по обеспечению безопасности на автомобильных дорогах.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 20 июля, в Украине произошло несколько масштабных ДТП, в результате которых погибли 21 человек.

В частности, около пяти часов утра на 289 км автодороги «Киев-Одесса», недалеко от пгт Кривое Озеро Николаевской области произошло ДТП, в результате которого пять человек погибли, еще 12 госпитализированы. Рейсовый микроавтобус марки Volkswagen, который двигался по маршруту «Одесса-Гомель» с белорусской регистрацией, столкнулся с грузовиком, который стоял справа на проезжей части из-за неисправности.

В Житомирской области в результате столкновения маршрутки и крупногабаритного грузовика DAF с полуприцепом погибли 10 человек, еще 10 были госпитализированы. Авария произошла на 127 км автодороги Киев - Чоп возле села Глубочица Житомирского района.

Вблизи Хмельницкого в результате лобового столкновения грузового автомобиля «IVECO» и легкового автомобиля «Фольксваген Гольф» погибла семья из трех человек, еще один ребенок госпитализирован. Авария произошла сегодня около 11 утра на въезде в село Прибугское.

Ближе к вечеру в Киеве на Старообуховской трассе в результате лобового столкновения двух легковушек погибла еще одна семья из трех человек, в том числе несовершеннолетний ребенок, еще два других человека получили травмы.

В Мининфраструктуры состоялось совещание в связи с рядом масштабных летальных ДТП в Украине.

Заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк сообщил, что Кабмин намерен ввести контроль скорости на автодорогах Украины и провести жесткие проверки автоперевозчиков на наличие лицензий и технической исправности автомобилей.

По его словам, среди главных причин сегодняшних ДТП в трех областях Украины (авария в Киеве произошла уже после совещания - УНИАН), рассматриваются несоблюдение правил дорожного движения, в частности, превышение скорости.