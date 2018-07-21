СМИ назвали главные причины смертности в авариях с маршрутками (видео)

На бумаге безопасность пассажиров может выглядеть как угодно привлекательно, но в результате краш-тестов результаты становятся более приближенными к реальности.

Последние масштабные ДТП с маршрутками на украинских дорогах напомнили про вопросы о появлении пассажирских бусов, их техническом состоянии, квалификации и здоровье водителей, защищенности прав пассажиров, соблюдении правил безопасности и контроле за этими перевозками.

Специалисты советуют начинать отвечать с разработки транспортных средств, говорится в сюжете ТСН.

На бумаге безопасность пассажиров может выглядеть как угодно привлекательно, но в результате краш-тестов результаты становятся более приближенными к реальности. Больше травм традиционно получает тот, кто не был пристегнут ремнем безопасности. Даже если автобус переворачивается, а пассажиры выполнили это простое требование, то они имеют очень высокие шансы выжить. Но есть ли в салоне хоть одной маршрутки ремни безопасности? Как только журналисты начинают придирчиво осматривать машины, водители мигом закрывают двери. Зато сквозь окна можно увидеть конструктивные чудеса, явно не предусмотренные разработчиками, как-то дополнительные деревянные скамейки на сварных рамах.

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На автостанции ни для кого не секрет, что большинство бусов когда-то были грузовыми, которые потом переделали под пассажирские и неизвестно как получили разрешения на перевозку людей. Про краш-тесты и ремни безопасности, следовательно, нечего и говорить – фактически, пассажиров везут так же, как перевозят груз.

Эксперты отмечают, что это является одной из главных причин высокой смертности при ДТП – такие маршрутки не способны обеспечить элементарную безопасность людей внутри.

Второй является усталость или здоровье водителей. Фельдшер киевской автостанции уверяет, что в 8:00 утра проверяла водителя, что погиб в Житомирской области вместе с 9 пассажирами своего буса. "Мельничук. У него давление в пределах нормы, пульс в пределах нормы. Он был трезвый. Очень адекватный спокойный человек. Я его помню, как выглядит, я его знаю, он очень высокого роста – под два метра. Мы его постоянно просили здесь шторки это", - рассказала женщина.

Проверить маршрутки и документы сложно, поскольку в Украине действует мораторий, и браться за перевозчиков чиновники имеют право только после чрезвычайных случаев. После сегодняшних трагедий этим и воспользуются: полиция обещает проверять каждую маршрутку, а со следующего года наконец запретить использование переработанных грузовиков для перевозки пассажиров.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 20 июля, в Украине произошло несколько масштабных ДТП, в результате которых погибли 21 человек.

В частности, около пяти часов утра на 289 км автодороги «Киев-Одесса», недалеко от пгт Кривое Озеро Николаевской области произошло ДТП, в результате которого пять человек погибли, еще 12 госпитализированы. Рейсовый микроавтобус марки Volkswagen, который двигался по маршруту «Одесса-Гомель» с белорусской регистрацией, столкнулся с грузовиком, который стоял справа на проезжей части из-за неисправности.

В Житомирской области в результате столкновения маршрутки и крупногабаритного грузовика DAF с полуприцепом погибли 10 человек, еще 10 были госпитализированы. Авария произошла на 127 км автодороги Киев - Чоп возле села Глубочица Житомирского района.

Вблизи Хмельницкого в результате лобового столкновения грузового автомобиля «IVECO» и легкового автомобиля «Фольксваген Гольф» погибла семья из трех человек, еще один ребенок госпитализирован. Авария произошла сегодня около 11 утра на въезде в село Прибугское.

Ближе к вечеру в Киеве на Старообуховской трассе в результате лобового столкновения двух легковушек погибла еще одна семья из трех человек, в том числе несовершеннолетний ребенок, еще два других человека получили травмы.

В Мининфраструктуры состоялось совещание в связи с рядом масштабных летальных ДТП в Украине.

Заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк сообщил, что Кабмин намерен ввести контроль скорости на автодорогах Украины и провести жесткие проверки автоперевозчиков на наличие лицензий и технической исправности автомобилей.

По его словам, среди главных причин сегодняшних ДТП в трех областях Украины (авария в Киеве произошла уже после совещания - УНИАН), рассматриваются несоблюдение правил дорожного движения, в частности, превышение скорости.