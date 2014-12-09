«Укрзализныця» с 14 декабря отменяет поезд Мариуполь - Севастополь

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил начальник департамента пассажирских перевозок дальнего сообщения «Укрзализныци» Игорь Бреус.

«В связи со снижением пассажиропотока поезд Мариуполь – Севастополь с 14 декабря отменяется. Поезд курсирует в составе из 8-10 вагонов, его населенность составляет порядка 60-70% на отдельные даты, в целом это лишь 150-200 пассажиров за рейс», - сообщил Бреус, добавив, что в случае увеличения пассажиропотока на данном направлении курсирование этого поезда может быть возобновлено.

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По его словам, этот поезд курсировал много лет по маршруту Донецк - Севастополь, однако в связи с боевыми действиями на востоке Украины его маршрут был ограничен до Константиновки, а затем, состав начал курсировать из Мариуполя.

По словам Бреуса, после отмены курсирования поезда Мариуполь - Севастополь пассажиры смогут воспользоваться другими поездами.

«Проезд в данном сообщении обеспечивается поездами Киев - Мариуполь до Запорожья, Мариуполь - Харьков до Запорожья, с пересадкой на поезда формирования украинских железных дорог в Симферополь», - сообщил Бреус.

Он также напомнил, что начиная со 2 декабря поезд №47/48 Мариуполь - Севастополь курсирует через Волноваху – Камыш-Зарю - Запорожье-1 - Мелитополь - Джанкой, а ранее он курсировал из Константиновки через Дружковку - Краматорск - Славянск - Лозовую - Синельниково - Запорожье-1 - Мелитополь.

Как сообщал УНИАН, ранее "Укрзализныця" в связи с обострением военного противостояния на востоке страны ограничила курсирование двух пассажирских поездов из Киева и Одессы до Красного Лимана вместо Луганска.

По состоянию на 17 ноября ведомство оценивало затраты на восстановление 1247 объектов железнодорожной инфраструктуры, поврежденных из-за боевых действий на востоке Украины, в 754,3 млн грн.

«Укрзализныця» прогнозирует, что в случае дальнейшей дестабилизации ситуации на востоке Украины, где продолжаются военные действия, железнодорожная отрасль может потерять до 3 млрд грн по итогам 2014 года.