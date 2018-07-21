Украина ведет переговоры с ЕС и США о введении санкций против черноморских портов РФ из-за блокады Азовского моря - Омелян
Украина ведет переговоры с европейскими и американскими партнерами относительно ввода санкций против черноморских портов РФ за блокаду Азовского моря.
Об этом министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сообщил в эфире телеканала "112 Украина".
"Мы проводим переговоры с нашими европейскими, американскими партнерами, чтобы соответствующие санкции были применены и к черноморским портам РФ за блокаду Азовского моря и украинских портов в Азовском море", - отметил Омелян.
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Он добавил, что россияне жестоко поплатятся за строительство Керченского моста.
"Мы видим, что санкционная волна не уменьшается, а наоборот увеличивается. Последнее рассмотрение в Конгрессе США о расширении списка санкций и вообще возможности признания России как страны, которая спонсирует терроризм, - более, чем адекватный ответ на все бесчинства РФ. Мы видим, что уже 6 человек из ЕС, которые были причастны к строительству этого моста, находятся под санкциями", - сказал Емельян.
Как сообщал УНИАН, по данным Госпогранслужбы, начиная со второй половины апреля, российские пограничники начали досматривать иностранные суда, направляющиеся как к портам Украины, так и из портов Украины.
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В Госпогранслужбе отмечают, что Украина является заложником ситуации с 2004 года, а именно - Соглашения о сотрудничестве между Украиной и РФ в Азовском море и Керченском проливе, которая определяет Азовское море как море внутреннего пользования двух государств. Таким образом, как российские, так и украинские пограничники могут осматривать те суда, которые, по их мнению, вызывают некие подозрения.
По данным Администрации морских портов Украины, количество задержанных российскими пограничниками для досмотра судов ежедневно растет, и на 16 июля составило 148 единиц.
Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что отдал приказы министру обороны, начальнику Генштаба и командующему ВМС принять меры по предотвращению массовых задержаний россиянами судов, следующих через Керченский пролив.