На Донбассе поезда ходят только на подконтрольных Украине территориях

Пассажирское и грузовое железнодорожное сообщение на востоке Украины на сегодняшний день осуществляется только на подконтрольных украинским военнослужащим территориях, поскольку «Укрзализныця» не гарантирует безопасность пассажиров и сохранность перевозимых грузов на временно оккупированных террористами территориях в данном регионе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявил начальник департамента пассажирских перевозок дальнего сообщения Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») Игорь Бреус.

«На временно оккупированной территории у нас непосредственно железнодорожного сообщения нет на сегодняшний день. Существует железнодорожное сообщение в восточный регион, которое ограничивается на территориях, подконтрольных украинской стороне. .. Грузовое сообщение идет по линии разграничения, так как и пассажирское", - сообщил Бреус.

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Он уточнил, что на восток страны пассажирские поезда курсируют до Мариуполя через Камыш-Зарю - Волноваху, также до Константиновки, Красноармейска, Красного Лимана и до Лисичанска.

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Как сообщал УНИАН, во исполнение президентского указа о том, что с 1 декабря необходимо перевести все госпредприятия на подконтрольную украинским военнослужащим территорию, «Укрзализныця» ранее подготовила предложения о прекращении движения грузовых и пассажирских поездов на подконтрольных террористам территориях в зоне АТО из-за невозможности обеспечить безопасность пассажиров и сохранность перевозимых грузов.

По состоянию на 17 ноября ведомство оценивало затраты на восстановление 1247 объектов железнодорожной инфраструктуры, поврежденных из-за боевых действий на востоке Украины, в 754,3 млн грн.

«Укрзализныця» прогнозирует, что в случае дальнейшей дестабилизации ситуации на востоке Украины, где продолжаются военные действия, железнодорожная отрасль может потерять до 3 млрд грн по итогам 2014 года.