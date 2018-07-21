Цифры неутешительные: за три месяца в Украине зафиксировали более 26 тысяч нарушений правил перевозки пассажиров и ПДД

С 17 апреля проверено более 185 тысяч автобусов, выявлены около 3 тысяч технически неисправных.

С середины апреля в Украине полицейские установили более 26 тысяч нарушений правил перевозки пассажиров и дорожного движения.

Об этом сегодня сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой во время срочного селекторного совещания, посвященного состоянию безопасности дорожного движения, информирует Департамент коммуникации МВД. Он напомнил, что с 17 апреля в Украине продолжается отработка «Перевозчик».

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Сотрудники полиции уже осмотрели более 185 тысяч автобусов, из них 7 тысяч 625 используются для организованной перевозки групп детей. Выявлены около 3 тысяч технически неисправных автобусов.

«Полицейскими были зафиксированы более 26 тысяч нарушений правил перевозки пассажиров и дорожного движения, допущенных водителями автобусов. Из них самые распространенные: управление транспортом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, создание аварийной обстановки, перевозки пассажиров сверх установленного количества, нарушение правил движения через железнодорожный переезд, управления без необходимых документов, управления автобусами, которые не прошли обязательный технический контроль. Такие перевозчики должны безотлагательно избавляться от лицензии», - подчеркнул Яровой.

Он дал поручение сегодня на протяжении суток провести совместные совещания с представителями Укртрансбезопасности во всех регионах страны.

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«Должна быть ответственность инспектора, регионального руководителя за то, каким образом они контролировали автоперевозчиков, как они подтверждали лицензионные условия, качество транспорта и его техническое состояние, когда давали разрешения на осуществление пассажирских перевозок.

Главное следственное управление должно взять на особый контроль расследование резонансных ДТП и выявить факты соблюдения автоперевозчиками действующего законодательства при организации пассажирских перевозок. Служащие Укртрансбезопасности, которые выдают нерадивым компаниям-перевозчикам лицензии, должны нести уголовную ответственность за свою бездеятельность», - подчеркнул Яровой.

Первый заместитель министра внутренних дел также сообщил, что полицейские должны быть в составе комиссий по предоставлению разрешений на перевозку пассажиров на маршрутах общего пользования.

В свою очередь заместитель председателя Нацполиции – руководитель патрульной полиции Александр Фацевич предложил шаги по усилению безопасности дорожного движения.

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«Ситуация критическая. И мы должны ее немедленно исправлять. У нас есть достаточно сил и средств. В среднем за сутки к патрулированию задействованы 1,5 тысячи патрульных и групп реагирования. С 21 июля совместно с территориальными подразделениями Укртрансбезпеки мы организуем проведение совместных проверок по соблюдению правил и условий перевозки граждан. Особое внимание - к автовокзалам, местам стоянки и отстоя транспорта. Мы также активизируем работу по выявлению нелегальных пассажироперевозчиков и начнем ликвидацию мест несанкционированных автостанций», - сказал Фацевич.

Он добавил, что отдельно правоохранители будут осуществлять анализ аварийности по месту и времени совершения ДТП.

«На основании этой аналитики разрабатывается почасовой график привлечения нарядов патрульной полиции и групп реагирования к безопасности дорожного движения на аварийно опасных участках дорог. Во время патрулирования автодорог особое внимание необходимо уделить грузовым автомобилям, припаркованным с нарушением правил дорожного движения. В случае обнаружения – неотложная эвакуация», - сказал Фацевич.

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Как сообщал УНИАН, вчера, 20 июля, в Николаевской области в результате столкновения рейсового микроавтобуса с грузовиком погибли пять человек, еще 12 были травмированы.

В тот же день во время столкновения маршрутки и грузового авто на Житомирщине погибли 10 человек, еще 9 были госпитализированы.

Кроме того, вблизи Хмельницкого столкнулись грузовик и легковушка, погибла семья из трех человек, еще один ребенок госпитализирован.

В связи с этим МВД усилит меры безопасности на дорогах, в частности в состав патрульных групп полиции введут бойцов Нацгвардии и увеличат количество постов на автодорогах.

Кабмин решил инициировать введение контроля скорости на дорогах. Также пройдут жесткие проверки автоперевозчиков на наличие лицензий и технической исправности автомобилей.