На авиасалоне в Фарнборо заключены сделки на $192 миллиарда

В авиасалоне приняли участие более 100 стран.

Участники международного авиасалона в британском Фарнборо заключили сделки на общую сумму $192 млрд, что на $67,5 млрд превышает показатель 2016 года.

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Об этом говорится в заявлении пресс-службы авиасалона.

Авиасалон открылся 16 июля. В нем приняли участие более 100 стран.

Как сообщал УНИАН, американская авиастроительная корпорация Boeing Co. в рамках международного авиасалона в Фарнборо (пригород Лондона) заключила сделки на общую сумму $98,4 млрд с 21 компанией.

В ноябре 2017 года оргкомитет Фарнборо запретил России выставлять продукцию военного значения.