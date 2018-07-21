На авиасалоне в Фарнборо заключены сделки на $192 миллиарда
16:17, 21 июля 2018Транспорт/Связь
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В авиасалоне приняли участие более 100 стран.
Иллюстрация \ REUTERS
Участники международного авиасалона в британском Фарнборо заключили сделки на общую сумму $192 млрд, что на $67,5 млрд превышает показатель 2016 года.
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Об этом говорится в заявлении пресс-службы авиасалона.
Авиасалон открылся 16 июля. В нем приняли участие более 100 стран.
Как сообщал УНИАН, американская авиастроительная корпорация Boeing Co. в рамках международного авиасалона в Фарнборо (пригород Лондона) заключила сделки на общую сумму $98,4 млрд с 21 компанией.
В ноябре 2017 года оргкомитет Фарнборо запретил России выставлять продукцию военного значения.
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