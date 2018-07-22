С октября вещание на Крым на 75% будет украиноязычным

Накануне сообщалось, что Национальный совет Украины по вопросам телерадиовещания выдал новые разрешения на временное вещание по упрощенной процедуре на неподконтрольных территориях в Донецкой области и в Крыму.

С октября этого года украинские СМИ, которые ведут вещание на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей, а также на территорию аннексированного Крыма, будут вести программы на 75% на украинском языке.

Об этом сообщил в эфире Радио Крым.Реалии член Национального совета Украины по вопросам телерадиовещания Сергей Костинский.

«Сейчас закон позволяет вещание на любом языке, главное, чтобы это были украинские передачи, национальный продукт, европейский продукт, есть соответствующая квота европейского продукта. С октября язык ведения передач на 75% будет происходить именно на украинском языке. Мы вещаем не на те территории, которые мы украли в России, а на те, которые Россия украла в Украины. И украинский язык не является проблемным, я говорю вам это как крымчанин. Если вы получаете доступ к качественной журналистике, то язык не имеет значения», – отметил он.

Накануне сообщалось, что Национальный совет Украины по вопросам телерадиовещания выдал новые разрешения на временное вещание по упрощенной процедуре на неподконтрольных территориях в Донецкой области и в Крыму.

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Разрешения на временное вещание получили: Черноморская телерадиокомпания (Чаплынка, Херсонская область), RU: Крым (Чаплынка, Херсонская область), 5 канал (Чаплынка, Херсонская область и Донецкая область), телеканал «Прямой» (Донецкая область), Свободное радио (Донецкая область), Страна ЧМ (Донецкая область).

В январе 2018 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который регулирует ускоренную выдачу временных разрешений на телерадиовещание «на территориях, наиболее уязвимых к внешнему негативному информационному воздействию».

Россия остановила вещание украинских СМИ на контролируемых ею территориях Украины – в аннексированном Крыму и на оккупированной части Донбасса. Украинские средства массовой информации ищут возможности донести свой сигнал до аудитории на неподконтрольной Киеву территории.