Гройсман: строительная машина идет полным ходом, осенью регионы ждут проверки

По словам премьер-министра, более 50% проектов дорожного строительства на этот год уже выполнено или на завершающей стадии.

Более 50% проектов дорожного строительства, запланированных на текущий год, выполнены или на завершающей стадии, а в сентябре в правительстве ожидают полную оценку ситуации в отрасли по всем областям.

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Об этом сообщает правительственный портал со ссылкой на премьер-министра Украины Владимир Гройсмана во время правительственного совещания, посвященного вопросам дорожного строительства и развития дорожного хозяйства.

Он отметил, что «строительная машина идет полным ходом».

«Больше половины планов уже выполнено. Но в разных регионах по-разному эта работа выполняется. Я поставил четкие задачи: темпы (строительства) надо ускорять, а средства использовать эффективно и рационально», - сказал Гройсман.

«Мы проводим проверки, будут аудиты по завершению объектов. Далее - в сентябре - будем понимать, кто справился с заданиями, кто нет. Всем дам оценку, кто, имея ресурсы, не смог организовать работу», - добавил премьер.

Участники совещания подчеркивали, что в региональном разрезе лучше с поставленной задачей справляются Волынская, Днепропетровская, Закарпатская, Запорожская, Кировоградская, Львовская, Полтавская, Тернопольская, Херсонская и Хмельницкая области, где процент выполнения работ превышает 80%, в Черновицкой и Сумской области ситуация наихудшая.

Как сообщал УНИАН, в этом году на ремонт дорог выделено рекордное финансирование - более 45 млрд грн. Государственная субвенция на проекты строительства дорог местного значения составила 11,53 млрд грн.