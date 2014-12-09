"Укрзализныця" назначила на зимние праздники 12 дополнительных поездов на 135 рейсов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил начальник департамента пассажирских перевозок дальнего сообщения Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныци») Игорь Бреус.

Кроме того, по его словам, в период зимних праздников шесть круглогодичных поездов осуществят дополнительные рейсы.

В среднем во время пиковых перевозок с 25 по 31 декабря ежесуточно будут курсировать 169 поездов дальнего следования, на которые ведомство предлагает пассажирам более 637,5 тыс. билетов.

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По словам начальника департамента пассажирских перевозок дальнего сообщения, к настоящему времени на 25 - 31 декабря в свободной продаже остаются более 404,5 тыс. билетов, львиная доля которых в западном и одесском направлениях.

В частности, согласно пресс-релизу, розданному в ходе пресс-конференции, в западном направлении "Укрзализныця" предлагает 135 тыс. билетов, из них в свободной продаже остаются более 46,7 тыс. В среднем на Западную Украину ежесуточно будут отправляться 30 поездов.

В одесском направлении ведомство предлагает более 69 тыс. мест, из них в свободной продаже остаются 44,2 тыс. В этом направлении в среднем будут курсировать 16 поездов ежесуточно.

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Как отметил Бреус, в настоящее время во всех пассажирских поездах есть свободные места, в том числе и в те города, в направлении которых «Укрзализныця» не назначала дополнительные поезда.

«Ажиотаж есть только вокруг свободных мест в наиболее популярных поездах, таких как №91 Киев - Львов, №105 Киев - Одесса и другие», - сообщил он.

В период новогодних и рождественских праздников дополнительные поезда будут курсировать из Киева в Ужгород, Ивано-Франковск и Николаев, из Одессы в Кривой Рог, Ужгород и Черновцы, из Харькова в Ужгород и из Днепропетровска во Львов.

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В частности, в западном направлении из Киева будет курсировать шесть дополнительных поездов (79 рейсов), из других городов - пять поездов (40 рейсов). В одесском направлении из городов Украины будут курсировать два поезда: №210/209 Николаев - Киев и №564/563 Кривой Рог - Одесса (16 рейсов).

«Уже открыта предварительная продажа билетов на 11 дополнительных поездов. В случае спроса и при наличии подвижного состава "Укрзализныця" увеличит количество вагонов в графиковых поездах», - подчеркнули в пресс-службе.

Бреус также сообщил, что в целом «Укрзализныця» подготовила более 3 тыс. пассажирских вагонов к работе в зимний период, из которых 2583 оборудованы системой электрообогрева.

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Помимо этого, по его словам, для предупреждения случаев перепродажи железнодорожных билетов посторонними лицами руководство железных дорог совместно с линейными управлениями МВД на транспорте разработало соответствующие мероприятия. В частности, железнодорожники совместно с милицией проводят специальные рейды по предупреждению таких случаев, также в кассовых залах установлены камеры видеонаблюдения, а во всех билетных кассах внеклассных вокзалов и вокзалов первого класса используются технические средства, позволяющие выявлять и предупреждать случаи "сотрудничества" билетных кассиров с перекупщиками.

Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" на зимние праздники готова обеспечить перевозку около 1,4 млн пассажиров в поездах дальнего следования по самых популярным направлениям.

Также «Укрзализныця» сообщила, что не планирует прекращать железнодорожное пассажирское сообщение с Российской Федерацией, в то время как Российские железные дороги (РЖД) с 14 декабря отменяют 4 поезда, курсирующих через территорию Украины.