За два дня проверок у перевозчиков выявили более 300 нарушений - "Укртрансбезопасность"

Проверено 1230 транспортных средств, выявлено 326 нарушений, из которых 71 случай - это нарушение режима труда и отдыха.

В течение двух дней проверок перевозчиков, осуществляющих пассажирские перевозки, выявлено 326 нарушений, из них 158 - отсутствие разрешительных документов.

Такие данные обнародовала "Укртрансбезопасность" по состоянию на 17:30 воскресенья по итогам рейдов, осуществленных 21 и 22 июля.

"Проверено 1230 транспортных средств, выявлено 326 нарушений, из которых 71 случай - это нарушение режима труда и отдыха. 158 нарушений, или 13% от общего количества проверенных транспортных средств - отсутствие разрешительных документов, то есть "серые" перевозчики или нелегалы", - отметили в ведомстве.

В "Укртрансбезопасности" напомнили, что вероятной причиной одного из ДТП, произошедшего 20 июля, называют усталость водителя, который уснул за рулем.