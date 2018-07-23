"Вплоть до конфискации транспортных средств": Омелян рассказал, что ожидает перевозчиков-нелегалов (видео)

По словам Омеляна, относительно перевозчиков, которые не имеют лицензий и работают нелегально, будут предприниматься меры.

В Украине 50-70% рынка пассажирских перевозок находится за пределами правового поля, и участники рынка не отвечают за безопасность перевозки пассажиров.

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Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян в эфире одного из украинских телеканалов.

"Как они утверждают (легальные перевозчики и ассоциации перевозчиков – УНИАН), от 50 до 70% перевозок в Украине в серой или в черной плоскости. То есть люди, собственники транспортных средств ничего не платят, плевали на законы и безопасность, как свою, так и пассажиров", - сказал он.

По словам Омеляна, относительно перевозчиков, которые не имеют лицензий и работают нелегально, будут предприниматься меры. "Вплоть до конфискации транспортных средств", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, после аварий в Николаевской и Житомирской областях с участием микроавтобусов, которые унесли жизни 18 человек, правительство поручило Национальной полиции Украины вместе с Государственной службой безопасности на транспорте провести проверки автоперевозчиков на наличие лицензий и технической исправности автомобилей.

Также, в Мининфраструктуры заявили, что маршрутки, которые были переоборудованы из грузовых транспортных средств на пассажирские, не будут использоваться для перевозки пассажиров с 1 января 2019 года.

Стоит отметить, что с мая 2016 года в Верховной Раде лежит законопроект №4683, которой предлагает забирать автотранспорт у компаний, которые нелегально оказывают услуги перевозки пассажиров и/или грузов.

Также этот законопроект предполагает запрет переоборудования транспортных средств без согласования с производителем и возвращает техосмотр для всех категорий транспортных средств. Кроме того, вводит обязательную проверку времени работы/отдыха водителей общественного транспорта с помощью тахографов (контрольное устройство, устанавливаемое на борту автотранспортных средств. Предназначено для регистрации скорости, режима труда, отдыха водителей и членов экипажа – УНИАН).