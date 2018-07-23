Юрий Голик: Впервые за много лет Днепр и Запорожье будут соединены новой трассой

Капитальный ремонт трассы между городами будет завершен этим летом.

Советник главы Днепропетровской облгосадминистрации Юрий Голик сообщил, что на трассе Днепр-Запорожье началась укладка верхнего слоя асфальта, после чего дорога будет открыта одновременно с выездом из Днепра через построенный в этом году мост на объездной дороге. Он также опубликовал видео ремонта.

«Впервые за много лет два крупнейших промышленных областных центра страны будут соединены абсолютно новой идеальной трассой», - сказал Голик.

По его словам, «петля, по которой все ездили несколько лет, объезжая недострой, исчезнет как класс».

Капитальный ремонт трассы между городами будет завершен этим летом.

Как сообщалось ранее, в этом году бюджет Днепропетровской области выделяет рекордную сумму на строительство и ремонт дорог – 1 млрд гривен.

Днепропетровская область является лидером среди регионов по темпам ремонта дорог. Так, в прошлом году на Днепропетровщине отремонтировали почти 70 км дорог государственного значения в криворожском, донецком, полтавском и запорожском направлениях.

Кроме ремонта национальных автомагистралей, в регионе четвертый год подряд ремонтируют и коммунальные дороги. Более 300 путей отремонтировано в течение 2015-2016 годов, в 2017-м - 160. В 2018 году в области отремонтируют около 130 коммунальных дорог.

«Это стало возможным лишь по одной причине – децентрализация власти, которую инициировал президент Петр Порошенко. Местные бюджеты существенно наполнились ресурсами, которые мы тратим, в том числе, и на качественный ремонт дорог. Спасибо всем налогоплательщикам Днепропетровской области. Все, что мы строим, - это уплаченные вами налоги и децентрализация», - заявил советник губернатора.