"Укрзализныця" назначила на выходные дополнительный поезд Киев - Львов

Дополнительный поезд №755 Киев – Львов отправится из Киева 27 и 28 июля в 23:31, а прибудет во Львов в 05:50.

Акционерная компания "Укрзализныця" на 27 и 28 июля назначила дополнительный скоростной поезд "Интерсити+" по маршруту Киев - Львов - Киев.

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Согласно сообщению компании, дополнительный поезд №755 Киев - Львов отправится из Киева 27 и 28 июля в 23:31, а прибудет во Львов в 05.50. Остановка предусмотрена на станции Коростень (с 01:00 до 01:01).

В обратном направлении поезд №756 Львов - Киев отправится из Львова 27 и 28 июля в 23:00, прибудет в столицу в 5:18. Остановка предусмотрена на станции Коростень (с 02:57 до 02:58).

Отмечается что билеты можно приобрести в железнодорожных кассах и онлайн.

Как сообщал УНИАН, ранее "Укрзализныця" с 14 июля запустила дополнительный поезд Киев - Одесса.