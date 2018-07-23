"Укрзализныця" назначила на выходные дополнительный поезд Киев - Львов

13:58, 23 июля 2018
Транспорт/Связь
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Поезд Киев - Львов отправится по маршруту 27 и 28 июля / фото УНИАН

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Согласно сообщению компании, дополнительный поезд №755 Киев - Львов отправится из Киева 27 и 28 июля в 23:31, а прибудет во Львов в 05.50. Остановка предусмотрена на станции Коростень (с 01:00 до 01:01).

В обратном направлении поезд №756 Львов - Киев отправится из Львова 27 и 28 июля в 23:00, прибудет в столицу в 5:18. Остановка предусмотрена на станции Коростень (с 02:57 до 02:58).

Отмечается что билеты можно приобрести в железнодорожных кассах и онлайн.

Как сообщал УНИАН, ранее "Укрзализныця" с 14 июля запустила дополнительный поезд Киев - Одесса.

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