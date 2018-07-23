В Украине за выходные снова подорожал автогаз

По данным экспертов, розничные цены сжиженного газа в крупных сетях АЗС имеют потенциал роста до 14,50 грн/л, но для более ощутимого увеличения стоимости автогаза оснований нет.

В период с 20 по 23 июля сети АЗС повысили цены на автогаз на 7–30 коп./л.

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Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

В сетях Luxwen, «Автопорт» и «Татнефть-АЗС-Украина» автогаз подорожал на 30 коп./л, – до 13,79 грн/л, 14,50 грн/л и 13,80 грн/л, соответственно.

На станциях «Укргаздобыча», Jazz Oil, и Glusco СУГ прибавил в цене 10 коп./л.

AMIC, Shell, UPG, «БРСМ-Нафта», KLO и Route 20 повысили цены на 7–26 коп./л.

Средняя цена СУГ по Украине 23 июля составила 14,05 грн/л (+4 коп./л).

По данным «Консалтинговой группы А-95», розничные цены сжиженного газа в крупных сетях АЗС имеют потенциал роста до 14,50 грн/л, но для более ощутимого увеличения стоимости автогаза оснований нет.

На цену автогаза в Украине сегодня влияют два ключевых фактора. Основной драйвер роста — увеличение цен в России, которая остается крупнейшим поставщиком автогаза на украинский рынок (41% по итогу I полугодия 2018 г.).

«За май-июнь стоимость газа в России установила исторический рекорд. Динамика обусловлена резким увеличением спроса на автогаз на внутреннем российском рынке, а также ремонтными работами на ряде крупных производств в РФ. Из-за повышения впервые за 3,5 года в России была введена заградительная пошлина на экспорт СУГ. Эти процессы сказались на рынке всей Восточной Европы», – отмечает аналитик «А-95» Артем Куюн.

Вторым фактором влияния является снижение цен на сжиженный газ в Европе и, в частности, в Средиземноморье, вызванное заметным падением стоимости нефти – с почти $80 до $72/барр. В «А-95» отмечают, что это уже оказывает сдерживающий эффект на цены в Украине.