Украина готовится перехватывать российские корабли в Азовском море

Страна не будет мириться с массовыми задержаниями российскими силовиками следующих в Украину судов в Азовском море.

Украина ведет переговоры с США и ЕС о введении санкций в отношении черноморских портов России в ответ на массовые задержания российскими силовиками в Азовском мореследующих в Украину судов.

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Об этом сообщает Апостроф со ссылкой на заявление министра инфраструктуры Владимира Омеляна.

"Мы выступили с инициативой провести заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), работаем с нашими американскими и европейскими партнерами. По моему мнению, зеркальные меры должны быть применены к портам РФ в Черноморском бассейне: ограничение торговых операций с ними, ограничение судозаходов. Мы над этим работаем и я надеюсь, что это будет сделано", - сказал министр.

Накануне президент Порошенко заявил, что Украина не будет мириться с массовыми задержаниями российскими силовиками следующих в Украину судов в Азовском море и примет меры для прекращения подобных провокаций.