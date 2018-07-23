Старый Бескидский тоннель в Карпатах законсервируют

24 мая был открыт новый железнодорожный Бескидский тоннель, который является одним из крупнейших построенных за годы независимости инфраструктурных объектов украинской железной дороги, и который соединит Украину и Евросоюз новым железнодорожным сообщением.

Старый железнодорожный Бескидский тоннель в Карпатах, который расположен рядом с новым тоннелем, законсервируют.

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Об этом сообщил медиа-центр "Укрзализныци".

«На станции Бескид Ужгородской дирекции железнодорожных перевозок Львовской железной дороги недавно начались работы по консервации старого Бескидского однопутного тоннеля, который эксплуатировался более 100 лет. По информации, предоставленной начальником дирекции по строительству Бескидского тоннеля Николаем Дидухом, в старом тоннеле сначала демонтируют контактную сеть и сигнальное оборудование, а потом - путь. Демонтаж пути будет выполнять Ужгородская путевая машинная станция», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 24 мая был открыт новый железнодорожный Бескидский тоннель, который является одним из крупнейших построенных за годы независимости инфраструктурных объектов украинской железной дороги, и который соединит Украину и Евросоюз новым железнодорожным сообщением.

Строительство нового тоннеля в Карпатах было начато 29 октября 2013 года. Он построен на стыке Львовской и Закарпатской областей в 30 м от действующего тоннеля, который был возведен еще во времена Австро-Венгрии в ХІХ веке и находится в аварийном состоянии. Он пропускал 40-45 поездов, а новый тоннель может пропускать более 100. Также, в старом тоннеле скорость была 20-40 км в час, а в новом – 60 км в час.

Справка УНИАН. Бескидский тоннель – второй по длине железнодорожный тоннель в Украине. Он находится между станциями Бескид и Скотарское в Карпатах и входит в пятый панъевропейский транспортный коридор Италия – Словения – Венгрия – Словакия – Украина – Россия. Новый двухпутный тоннель имеет длину 1765 м, ширину 10,5 м, высоту 8,5 м и пролегает на максимальной глубине - 180 м от поверхности Бескидского хребта.