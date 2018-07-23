Антимонопольный комитет снова взялся за рост цен на автогаз
Антимонопольный комитет Украины в связи со стремительным ростом розничных цен на рынке сжиженного газа, используемого в качестве моторного топлива, начал исследование соответствия действий участников рынка требованиям законодательства о защите экономической конкуренции.
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Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.
«В случае выявления на рынке антиконкурентных согласованных действий или других нарушений законодательства о защите экономической конкуренции, комитетом будут приняты соответствующие меры», - сказано в сообщении.
Как сообщал УНИАН, в июне Антимонопольный комитет Украины оштрафовал операторов автозаправочных станций на 40,99 млн грн за согласованное повышение цен на сжиженный газ в августе 2017 года.