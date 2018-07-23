За сутки по Украине полицейские обнаружили более 80 нарушителей в сфере пассажирских перевозок

Среди нарушений у перевозчиков – управление без необходимых документов, управление автобусами, имеющими технические неисправности, нарушение требований безопасности при предоставлении услуг по перевозке пассажиров.

За сутки в Украине полицейские обнаружили более 80 нарушителей в сфере пассажирских перевозок.

Читайте также"Вплоть до конфискации транспортных средств": Омелян рассказал, что ожидает перевозчиков-нелегалов

Об этом заявил заместитель начальника Национальной полиции - руководитель патрульной полиции Александр Фацевич, сообщает пресс-служба ведомства. Он отметил, что сейчас проводятся превентивные мероприятия под условным названием «Перевозчик».

Фацевич рассказал, что на территории Украины начали работу совместные мобильные группы по выявлению и документированию нарушений в сфере пассажирских перевозок. В их состав вошли работники отделов безопасности дорожного движения патрульной полиции и территориальных подразделений Укртрансбезопасности.

«В течение суток обеспечена работа 33-х таких совместных мобильных групп. Уже проверено более 200 автобусов, осуществляющих перевозки пассажиров. В результате составлено 87 административных материалов», сказал он.

По словам Фацевича, среди нарушений у перевозчиков - управление без необходимых документов, управление автобусами, которые имеют технические неисправности и не прошли обязательный технический контроль, нарушение правил и требований безопасности при предоставлении услуг по перевозке пассажиров, проезд на запрещающий сигнал регулирования дорожного движения и другие нарушения.

Руководитель патрульной полиции напомнил, что с начала года в ДТП погибли 1237 человек, 12,8 тысячи человек травмированы.

Как сообщал УНИАН, 20 июля на территории Украины произошли два масштабных ДТП, в которых погибло и пострадало большое количество людей. В частности, около пяти часов утра на 289 км автодороги Киев-Одесса, неподалеку от пгт Кривое Озеро Николаевской области, произошло столкновение рейсового микроавтобуса марки Volkswagen, двигавшийся по маршруту Одесса-Гомель, с белорусской регистрацией, и грузовика. Вследствие LДТП водитель и четверо пассажиров микроавтобуса погибли на месте, еще 12 пассажиров с телесными повреждениями различной степени тяжести госпитализированы. По данным полиции, все погибшие и пострадавшие в результате ДТП являются гражданами Беларуси.

В тот же день ДТП с участием маршрутного автобуса и крупногабаритной грузовика произошла на 127-м км дороги Киев-Чоп вблизи села Глубочицы Житомирской области. В результате аварии погибли 10 человек, перед которых 5 детей, еще 9 человек получили травмы различной степени тяжести.

В связи с этим власти пообещали ужесточить контроль над пассажирским перевозками.