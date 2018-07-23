Во Львов прибыли первые подержанные трамваи из Германии (фото)

После прохождения всех юридических процедур трамваи начнут курсирование на маршрутах.

Сегодня, 23 июля, во Львов прибыли первые 3 трамваи из Германии. Завтра ожидают получить еще 3.

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Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

По словам заместителя директора департамента жилищного хозяйства и инфраструктуры горсовета Андрея Билого, после прохождения всех юридических процедур трамваи смогут начать курсирование на маршрутах.

«Сегодня мы получили первые 3 трамваи из Германии. Завтра ожидаем еще 3 трамвайные вагоны. Следующие партии будут поступать по 8 единиц каждого месяца, чтобы в октябре мать уже все 30 единиц. Сейчас немецкие трамваи находятся на территории трамвайного депо в так называемой организационно-таможенной зоне. После прохождения процедуры растаможивания проведем замену тележек. Также необходимо получить сертификацию, согласно украинскому законодательству. И только после прохождения всех этих процедур трамваи смогут начать свою работу на маршрутах», — сообщил Билый.

Как сообщают в городском совете, в этом году львовский общественный транспорт должен существенно обновиться. Кроме 30 бывших в употреблении трамваев из Германии, до конца года ЛК «АТП-1» ожидает получить 150 новых крупногабаритных автобусов.

Как ранее выяснил ЦТС, суммарная стоимость 30 старых трамваев из немецкой столицы - 800 тыс. евро.