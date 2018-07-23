Нацсовет просит Кабмин продлить лицензии на вещание в аналоге телеканалам, не получившим цифровые лицензии

Также аналоговое вещание должно продолжаться на всех граничащих со страной-агрессором территориях.

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания обратился к Кабинету министров Украины с предложением продлить лицензию на аналоговое вещание Национальной общественной телерадиокомпании Украины, а также региональным и местным вещателям, которые еще не получили цифровых лицензий.

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«Регулятор подал свои предложения Кабинету Министров Украины, которыми… предлагается сохранение вещание в аналоге Национальной общественной телерадиокомпании Украины и региональным и местным вещателям, которые еще не получили цифровых лицензий», - сообщается на сайте регулятора.

Кроме того, по предложению регулятора, аналоговое вещание должно продолжаться на всех территориях, которые граничат со страной-агрессором.

В Нацсовете отметили, что соответствующие предложения должны быть учтены на заседании правительства в среду, 25 июля.

Как сообщалось, 13 июня Кабинет министров принял решение о продлении сроков использования технологий аналогового телевизионного вещания до 31 августа 2018 года. Продление действия аналогового телевещания распространяется на все области, кроме Киева и Кировоградской области, где аналоговое вещание отключат 31 июля 2018 года.

В Кабмине ожидают, что принятие такого решения позволит провести поэтапный переход от аналогового к цифровому вещанию и будет способствовать повышению уровня информационной безопасности Украины. Окончательное отключение аналогового сигнала в Украине должно произойти в апреле-мае 2019 года.

Правительство утвердило план мероприятий по внедрению в Украине цифрового телерадиовещания в октябре 2016 года.