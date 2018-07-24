"Не временная акция": в МВД заявили об усиленных мерах безопасности на дорогах до конца туристического сезона (видео)

В МВД отметили, что продолжаются совместные с территориальными подразделениями Укртрансбезопасности проверки соблюдения правил и условий перевозки граждан.

Усиленные меры безопасности на автодорогах будут продолжаться до конца туристического сезона.

Об этом сегодня, 24 июля, сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, сообщает Департамент коммуникации МВД Украины.

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«Усиление мер безопасности дорожного движения – это не временная акция, а постоянная работа. Сейчас патрульные группы расширены военнослужащими Нацгвардии. Увеличена плотность патрульных постов на трассах государственного и международного значения. Все это продлится до окончания туристического сезона», - отметил первый заместитель министра внутренних дел.

Он добавил, что продолжаются совместные с территориальными подразделениями Укртрансбезопасности проверки соблюдения правил и условий перевозки граждан.

Заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий отметил, что руководство Нацполиции уже утвердило План неотложных мер по усилению безопасности дорожного движения и снижения аварийности на территории государства.

«Мы провели анализ аварийности и разработали детальный План по привлечению дополнительных сил и средств подчиненных подразделений для организации эффективного надзора за дорожным движением. Взято под личный контроль несение службы нарядами патрульной полиции на автомобильных дорогах государственного и международного значения, местах концентрации дорожно-транспортных происшествий и местах с напряженным движением, в первую очередь в направлении Южных регионов страны и стран Европейского Союза», - добавил он.

В МВД напомнили, что за предыдущие сутки полицейские выявили более 80 перевозчиков-нарушителей.