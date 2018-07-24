"Не временная акция": в МВД заявили об усиленных мерах безопасности на дорогах до конца туристического сезона

11:43, 24 июля 2018
Транспорт/Связь
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом сегодня, 24 июля, сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, сообщает Департамент коммуникации МВД Украины.

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«Усиление мер безопасности дорожного движения – это не временная акция, а постоянная работа. Сейчас патрульные группы расширены военнослужащими Нацгвардии. Увеличена плотность патрульных постов на трассах государственного и международного значения. Все это продлится до окончания туристического сезона», - отметил первый заместитель министра внутренних дел.

Он добавил, что продолжаются совместные с территориальными подразделениями Укртрансбезопасности проверки соблюдения правил и условий перевозки граждан.

Заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий отметил, что руководство Нацполиции уже утвердило План неотложных мер по усилению безопасности дорожного движения и снижения аварийности на территории государства.

«Мы провели анализ аварийности и разработали детальный План по привлечению дополнительных сил и средств подчиненных подразделений для организации эффективного надзора за дорожным движением. Взято под личный контроль несение службы нарядами патрульной полиции на автомобильных дорогах государственного и международного значения, местах концентрации дорожно-транспортных происшествий и местах с напряженным движением, в первую очередь в направлении Южных регионов страны и стран Европейского Союза», - добавил он.

В МВД напомнили, что за предыдущие сутки полицейские выявили более 80 перевозчиков-нарушителей.

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