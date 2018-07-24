Прибыль "Укртелекома" сократилась почти на 20%

При этом доходы компании от услуг телефонии уменьшились на 5,2%, а от интернет-услуг выросли на 5,3% по сравнению со вторым кварталом 2017 года.

Один из крупнейших украинских операторов телекоммуникаций "Укртелеком" во втором квартале 2018 года уменьшил чистую прибыль по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 18,6% - до 289 миллионов гривень с 355 миллионов гривень.

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Об этом сообщил на пресс-конференции генеральный директор "Укртелекома" Юрий Курмаз.

"Доходы "Укртелекома" от услуг телефонии уменьшились на 5,2% до 537 миллионов гривень по сравнению со вторым кварталом 2017 года. При этом доходы от интернет-услуг выросли на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, достигнув 409 миллионов гривень", - сказал он.

По словам Курмаза, потеря доходов от телефонии связана сразу с двумя факторами.

"Прежде всего таким фактором является кража медного кабеля, а также органичное снижение интереса к телефонии", - сказал он.

Также гендиректор сообщил, что показатель EBITDA (прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов и начисленной амортизации) во втором квартале 2018 года снизился на 11,3% - до 446 миллионов гривень с 503 миллионов гривень, а маржа EBITDA уменьшилась на 3,5 п.п. - до 27,3%.

По его словам, компания продолжает обслуживать около 3,4 миллиона абонентов голосовой телефонии, причем средний доход от одного абонента во втором квартале 2018 по сравнению со вторым кварталом прошлого года вырос с 47 до 51 гривни.

Справка УНИАН. "Укртелеком" - крупнейший оператор фиксированной связи Украины. Контрольный пакет акций компании принадлежит группе украинского бизнесмена Рината Ахметова "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ).